Aslı Enver, kızı Elay'ın saçlarını paylaştı Yeni anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabındn bebeğiyle yeni bir kare yayınladı.

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İş insanı Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kızı olan Enver, bebeğine Elay adını verdi.

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, eşiyle bebeğinin yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Kendisi gibi sarışın olduğu görünen kızının saçlarını gösteren güzel oyuncu yayınladığı kareye şu notu düştü: Saçlarım şekil önümden çekil"

"Benim güzel ailem"

Daha önce de bebeğiyle bir fotoğraf yayınlayan Enver, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.