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- Aslı Enver, sevgilisi Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu
Aslı Enver, sevgilisi Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu
Birkaç aydır Önder Öztarhan'la birlikte olan Aslı Enver, kural bozdu ve ilişkisi hakkında konuştu.
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 11:36
- Güncelleme : 17.03.2022 - 11:38
Popçu Murat Boz'la evleneceği beklenirken bir anda ayrılan ünlü oyuncu Aslı Enver, uzun zaman yalnız kalmıştı.
Aşka küsen Aslı Enver, sonunda aradığı aşkı buluş ve gönlünü iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırmıştı.
"MUTLUYUM"
ilişki hakkında hiç konuşmayan güzel oyuncu, sonunda sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Önder Öztarhan ile Çeşme tatilinde yapan 37 yaşındaki güzel, ilişkisi hakkında konuştu.
Kısa bir açıklama yapan enver, “İyi gidiyor. İyiyim, Çok mutluyum. Teşekkür ederim, çok sağ olun” dedi.