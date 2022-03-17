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Aslı Enver, sevgilisi Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu

Aslı Enver, sevgilisi Önder Öztarhan hakkında ilk kez konuştu

Birkaç aydır Önder Öztarhan'la birlikte olan Aslı Enver, kural bozdu ve ilişkisi hakkında konuştu.