Aslı Enver'den makyajsız paylaşım

Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan oyuncu, takipçileri tarafından beğenildi. Enver fotoğraflarının altına, "İyi bayramlar" notunu düştü.

Oyunculuğu ve güzelliği ile beğenilen Aslı Enver, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar ile bayramı kutladı.

Enver'in tatil pozları çok sayıda beğeni ve yorum alırken, makyajsız hali ise dikkati çekti.

ASLI'NIN MAKYAJSIZ FOTOĞRAFLARI ÖVGÜ ALDI

"İyi bayramlar" mesajı ile makyajsız fotoğraflarını yayınlayan Aslı Enver, takipçilerinden beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

37 yaşındaki oyuncuya hayranları, "Bu kadar güzellik fazla değil mi? İşte şimdi bayram oldu.

Ne kadar doğal. Filtresiz güzel olunuyor." şeklinde övgü dolu mesajlar yazdı.