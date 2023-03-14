Aslı Enver, çocuğunu İngiltere'de doğuracak

İş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Londra'da doğum

İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver, kızını Londra'da dünyaya getirmeyi planlıyor.

Aslı Enveri, çocuğunu İngiltere'de doğuracak

Doktor seçiyor

Yaklaşık altı aylık hamile olan güzel oyuncu, hazırlıklar için İngiltere'ye gitti. Enver, şimdilerde eşiyle bulunduğu Londra'da doğum için hastane ve doktor arayışına girdi.

Ailesinin evinde kalacak

Aslı Enveri, çocuğunu İngiltere'de doğuracak

Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye'yi şimdilik terk eden Aslı Enver, İngiltere'de ailesine ait olan daireyi de bebeği için uygun bir hale getirecek.

Aslı Enveri, çocuğunu İngiltere'de doğuracak

Teklif yağıyor

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Aslı Enver, bir bebek markası ile 5 milyon TL’lik anlaşma imzalamıştı. Bu süreçte oyuncuya reklam teklifi yağıyor.

Aslı Enveri, çocuğunu İngiltere'de doğuracak
Aslı Enver, çocuğunu İngiltere'de doğuracak
Aslı Enver, çocuğunu İngiltere'de doğuracak