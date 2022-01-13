Aslı Enver'in yeni sevgilisi

Murat Boz'dan ayrıldıktan bir türlü mutluluğu bulamayan Aslı Enver, mutluluğu şimdi de Önder Öztarhan'da arayacak.

Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen güzeller arasında yer alan 37 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Enver, yeni bir aşka yelken açtı.

Enver'in şimdilerde 49 yaşındaki iki çocuk babası sosyetik iş adamı Önder Öztarhan'la yakınlaştığı iddia edildi.

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Ortak arkadaşları sayesinde tanıştıkları öğrenilen Enver ve Öztarhan'ın, henüz başında oldukları için ilişkilerini şimdilik sadece en yakın dostlarıyla paylaştıkları öğrenildi.

Nazlı Keçili ile 2002 yılında nikah masasına oturan Önder Öztarhan, 2014 yılında boşanmıştı.