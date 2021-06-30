Aslı Enver'in yeni sevgilisi Sarp Batur

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in gizli aşkının Sarp Batur olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde bir erkekle sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Aslı Enver'in, yanındaki erkeğin kim olduğu ortaya çıktı.

Yanındaki gizemli erkeğin elini omzuna attığı Enver, her zaman olduğu gibi bu konuda sessizliğini korusa da o kişinin Sarp Batur olduğu öğrenildi.

3 AY ÖNCE TANIŞTILAR

Ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur'un reklamcı oğlu Sarp Batur ile Aslı Enver üç ay önce tanıştı. Çok fazla ortalıkta görünmeyen çiftin, şu sıralar Aslı Enver'in devam eden film çekimleri nedeniyle görüşemediği söyleniyor.

Bu arada Sarp Batur'un önceki evliliğinden bir kızı var.