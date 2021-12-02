Aslı Hatemi, çamaşır suyu içti

Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi, ölümden döndü.

Ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi, geçtiğimiz günlerde alışveriş yapmak için gittiği mağazada korkunç bir olay yaşadı.

SU İSTEDİ ÇAMAŞIR SUYU GELDİ

Alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti. İçtikten sonra fenalaşan ünlü avukat, apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'nin midesi yıkandı ve endoskopi çekildi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

Yaşadığı olay sonrası konuşan Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin." şeklinde konuştu.