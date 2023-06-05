Aslı Hünel'in aracı polis sireniyle durduruldu Aslı Hünel, eşinin yaptığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla şoka girdi.

ensonhaber.com

Gelin Evi adlı gündüz kuşağı programının sunuculuğunu yapan Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'e eşinden doğum günü sürprizi geldi.

Ünlü şarkıcının aracı, polis sirenleri çalarak durduruldu. Hünel'in aracı kenara çekildiğinde ise eşi Savaş Yurtsever, elinde bir pasta ile 'Aşktan sabıkalıymışsınız' diyerek Aslı Hünel'in doğum gününü kutladı.

"Aslı yer mi?"

Ünlü isim, o anları 'Bak bak neler yapmışlar. Polis diye çevirmeler ama Aslı yer mi? Gülme garantli video.' notu ile sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.