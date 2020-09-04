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    Aslı Menaz'dan Sıla şarkısı nasıl yapılır dersi

    Aslı Menaz, ünlü şarkıcı Sıla'nın tarzını ti'ye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 10:52
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    Aslı Menaz'dan Sıla şarkısı nasıl yapılır dersi

    Tiyatro oyuncusu Aslı Menaz, sosyal medya hesabından kendine has tarzı olan ve şarkı sözlerinde seçtiği kelimelerle dikkat çeken şarkıcı Sıla ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    "SILA ŞARKISI NASIL YAPILIR"

    Menaz'ın paylaştığı "5 dakikada Sıla şarkısı nasıl yapılır" adlı bir videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    3 MADDEDE SILA ŞARKISI SÖYLEMEK

    Sıla şarkısı yapmayı 3 maddede toparlayan Menaz,  takipçilere bu isin sırrını şöyle veriyor:

    "Sesinizi bir tık kalınlaştırın, marjinal konuşmak yani bazı kelimelere basmak ve olmazsa olmaz Osmanlıca sözlük"

    Aslı Menaz, Sıla şarkısı nasıl yapılır dersi VİDEO

    Aslı Menaz dan Sıla şarkısı nasıl yapılır dersi #1

    Aslı Menaz dan Sıla şarkısı nasıl yapılır dersi #2

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