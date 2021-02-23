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    Aslı Tandoğan, oğluyla alışverişte

    Güzel oyuncu Aslı Tandoğan, makyajsız güzelliğiyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 13:45
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    Aslı Tandoğan, oğluyla alışverişte

    En son Menajerimi Ara dizisine konuk olan oyuncu Aslı Tandoğan, oğlu Atlas ile birlikte bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. 41 yaşındaki Tandoğan'ın makyajsız hali dikkat çekti.

    "ALIŞVERİŞE ÇIKTIK"

    Tandoğan, "Anne-oğul biraz vakit geçirelim istedik. Havalar da artık düzelmeye başlamışken biraz dışarı çıkalım, temiz havanın tadını çıkaralım ve biraz da eksiklerimizi tamamlamak adına alışveriş yapalım istedik." açıklamasında bulundu.

    Aslı Tandoğan, oğluyla alışverişte #1

    Aslı Tandoğan, oğluyla alışverişte #2

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