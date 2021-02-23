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- Aslı Tandoğan, oğluyla alışverişte
Aslı Tandoğan, oğluyla alışverişte
Güzel oyuncu Aslı Tandoğan, makyajsız güzelliğiyle dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 13:39
- Güncelleme : 23.02.2021 - 13:45
En son Menajerimi Ara dizisine konuk olan oyuncu Aslı Tandoğan, oğlu Atlas ile birlikte bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. 41 yaşındaki Tandoğan'ın makyajsız hali dikkat çekti.
"ALIŞVERİŞE ÇIKTIK"
Tandoğan, "Anne-oğul biraz vakit geçirelim istedik. Havalar da artık düzelmeye başlamışken biraz dışarı çıkalım, temiz havanın tadını çıkaralım ve biraz da eksiklerimizi tamamlamak adına alışveriş yapalım istedik." açıklamasında bulundu.