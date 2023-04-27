Aslı Turanlı-Burak Çelik aşkı bitti Sosyal medyada aşk dolu paylaşımlar yapan oyuncu çift Aslı Turanlı ile Burak Çelik'ten ayrılık haberi geldi.

ensonhaber.com

Daha önce komedyen Ata Demirer ile yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Aslı Turanlı'nın adı geçtiğimiz eylül ayında 'Senden Daha Güzel'deki partneri Burak Çelik ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Erken final yaşadılar

Ünlü oyuncular, saklamaya çalıştıkları ilişkilerini dizinin erken final yapmasının ardından ilan etmişti.

Bir süredir fikir ayrılıkları yaşayan çift, Burak Çelik'in sosyal medyaya düşen bir kadınla samimi olduğu pozlar yüzünden ayrıldı. Fotoğrafı gören Turanlı, ilişkiyi sona erdirme kararı aldı.