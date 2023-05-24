Aslı Zen, Selen Görgüzel'i eleştirdi Aslı Zen, aahne aldığı bir mekanda Kayahan'ın 'Seni Versinler Ellere' şarkısını canlı olarak okuyan ve performansı hiç beğenilmeyen Selen Görgüzel'e tepki gösterdi.

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Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra sahne çalışmalarına ağırlık veren Selen Görgüzel, son olarak Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını canlı olarak okumuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Görgüzel'in bu performansı sosyal medyada hiç beğenilmemişti.

Birçok ünlü ismin hedefi olan Görgüzel'e bir eleştiri de Aslı Zen'den geldi. Bir davette görüntülenen Aslı Zen, Selen Görgüzel'e öyle şeyler söyledi ki adeta ateş püskürdü.

"Sinirlerim bozuluyor"

Görgüzel'in şarkı söylememesi gerektiğini söyleyen Zen, ''Sinirlerim bozuluyor. Neyse parası verelim de bu kızcağız söylemesin. Güzel bir kız, giyinip süslensin ve kendi sesine göre şarkılar söylesin. Olacak iş mi? Selen Görgüzel bana trilyon verse ona şarkı vermeyeceğim. Talep de gelmişti...''

"Her püsküllü giyen şarkı söylemesin"

Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör benim çok yakın bir arkadaşım. O sebepten de Hamdi Alkan'ın tarafında neleri olduğunu biliyorum. Selen'in de şarkı söylediğini öğrenince bir baktım ama herkes şarkı söylemesin, söyletmeyin. Her püsküllü giyen şarkı söylemesin. Söylediği şarkı Kayahan'ın... Bazen ben bile sesimi güvendiğim halde cesaret edemiyorum. Bu adamın çok emeği var, yazık etmeyelim. Yol yakınken dön bu yoldan.''