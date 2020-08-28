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- Aslıhan Doğan, annesi ve oğluyla alışverişte
Aslıhan Doğan, annesi ve oğluyla alışverişte
Aslıhan Doğan ve annesi Güler Doğan, 150 bin liralık çantalarıyla dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 11:48
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, oğlu Hamza Arda ve annesi Güler Doğan ile Zorlu AVM’de görüntülendi.
1.5 ay önce oğlu Asil Aslan’ı dünyaya getiren Doğan'ın, hamilelik boyunca aldığı 8.5 kiloyu verdiği hatta üstüne 2 kilo daha zayıfladığı öğrenildi.
"AÇ DEĞİLİM"
45’e düşen Aslıhan Doğan, “Sosyal medya aç kaldığımı yazıp duruyor. Asla doğru değil.” diyerek sırlarını verdi.
ASLIHAN'IN BESLENMESİ
1- Zengin ve sağlam kahvaltı yaparım. Yumurta vazgeçilmezim.
2- Öğlen bir kase yoğurt yerim.
3- Akşam yemeğim 18.00’de biter. Protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum.
4- Karbonhidrat az tüketiyorum. Tercihim, kinoa ve esmer pirinç.
5- Günde 2 litre nane, maydanoz ve limonlu su içiyorum.
ÇANTALARIN TEKİ 150 BİN
Doğan ve annesinin kollarındaki 150’şer bin liralık Hermes çantaları dikkat çekti.