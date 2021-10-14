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    Aslıhan Doğan, Bayrampaşa sokaklarını gezdi

    Bayrampaşa sokaklarını gezen Aslıhan Doğan, "Beni tanıyan var mı?" diye sordu.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 07:16
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 07:21
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    Aslıhan Doğan, Bayrampaşa sokaklarını gezdi

    YouTube kanalı için çektiği videolarla gündeme gelen Galatasaray kaptanı Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan'dan yeni video geldi.

    ASLIHAN BAYRAMPAŞA'DA

    İki çcuk annesi Youtuber Aslıhan Doğan, bu sefer eşi Arda Turan’ın doğup büyüdüğü Bayrampaşa sokaklarına gitti.

    Sosyetenin ünlü ismi “Beni tanıyan var mı acaba?” testi yaptı.  Sokakta karşılaştığı insanları test eden çok fazla tanıyan çıkmadı.

    "SİZLER İÇİN DENEYİMLEDİM"

    Doğan, paylaştığı videoyu "Bu videomda eşimin doğup büyüdüğü Bayrampaşa sokaklarını ve yaşantıları sizler için deneyimledim." dedi.

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