Aslıhan Doğan, estetik sonrası ilk kez görüntülendi

Estetik ameliyatı sonrası görüntülenince canı sıkılan Aslıhan Doğan, acelesi olduğunu söyleyerek jet hızıyla arabasına bindi.

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan burunu yaptırdı. Kemerli bir burnu olduğunu her fırsatta dile getiren Aslıhan Doğan, geçirdiği operasyondan sonra ilk kez kameralara yakalandı.

Yüzündeki şişlikler daha inmedi

Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Doğan, acelesinin olduğunu söyleyerek hızla arabasına yöneldi.

Doğan'ın yüzündeki şişlikleri ise dikkatlerden kaçmadı.