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    Aslıhan Doğan, estetik sonrası ilk kez görüntülendi

    Estetik ameliyatı sonrası görüntülenince canı sıkılan Aslıhan Doğan, acelesi olduğunu söyleyerek jet hızıyla arabasına bindi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 09:17
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    Aslıhan Doğan, estetik sonrası ilk kez görüntülendi

    Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan burunu yaptırdı. Kemerli bir burnu olduğunu her fırsatta dile getiren Aslıhan Doğan, geçirdiği operasyondan sonra ilk kez kameralara yakalandı.

    Yüzündeki şişlikler daha inmedi

    Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Doğan, acelesinin olduğunu söyleyerek hızla arabasına yöneldi.

    Doğan'ın yüzündeki şişlikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

    Aslıhan Doğan, estetik sonrası ilk kez görüntülendi #1

    Aslıhan Doğan, estetik sonrası ilk kez görüntülendi #2

    Aslıhan Doğan, estetik sonrası ilk kez görüntülendi #3

    Aslıhan Doğan, estetik sonrası ilk kez görüntülendi #4


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