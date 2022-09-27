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    Aslıhan Doğan: Kavga etmediklerini söyleyen çiftler yalan söylüyor

    Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, evlilikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:05
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    Aslıhan Doğan: Kavga etmediklerini söyleyen çiftler yalan söylüyor

    Geçtiğimiz günlerde bir TV programına katılan ve samimi açıklamalarda bulunan Aslıhan Doğan, evlilikte kavganın önemli olduğunu söyledi.

    Ünlü isim, hiç kavga etmediklerini söyleyen çiftlere inanmadığını da belirtti.

    "İnandırıcı bulmuyorum"

    Doğan, "Aşk ve tutku olduğu sürece kimyanın bozulmadığını düşünüyorum. Biz kavga da ederiz, bu kimyayı koruyan faktörlerden biridir. Kavga etmediklerini söyleyen çiftleri pek inandırıcı bulmuyorum." dedi.

    Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan'ın iki oğlu var.

    Aslıhan Doğan: Kavga etmediklerini söyleyen çiftler yalan söylüyor #1


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