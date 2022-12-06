Aslıhan Doğan Turan'ın 150 bin TL'lik doğum günü yemeği

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum günü masasının fiyatı şoke etti.

Magazin dünyasının en çok konuşulan hem ünlü hem de sosyetik çiftlerinden Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün eşinin 37'inci yaş günü için romantik bir kutlama hazırlayan Aslıhan Doğan Turan, kesenin ağzını açtı.

8 bin dolar ödedi

Dünya mutfağını evine getiren sosyetik güzel, bu menüyü hazırlaması için de ünlü bir şefle anlaştı.

Aslıhan Doğan Turan'ın, hazırlanan masa için şefe yaklaşık 8 bin dolar (150 bin TL) para ödediği öne sürüldü.