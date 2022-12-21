Petrol
80.22
0.29%
Euro
19.8284
0.10%
Dolar
18.6636
0.06%
Altın
1.088
-0.20%
Borsa
5449
0.56%
Bitcoin
319.830
0.04%
BTXN Coin
7.60
-4.52%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuğu çok istiyoruz

    Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuğu çok istiyoruz

    Sosyetik isim Aslıhan Doğan Turan, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bir dönem Barcelona'da da forma giyen son olarak Galatasaray forması giydikten sonra yeşil sahalara veda eden Arda Turan'ın eşi, sosyetenin en ünlü kadınlarından biri olan Aslıhan Doğan Turan, A Para programının Yıldızlı Sohbetler bölümünde Funda Karayel'e konuk oldu.

    Sosyetik isim, eşi Arda Turan'la ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

    Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuğu çok istiyoruz #1

    İşte Aslıhan Doğan Turan'ın açıklamalarından ara başlıklar:

    "Aşkımız ölmedi"

    “Flört döneminde ayrı kaldığımız zamanlar, birbirimizin kıymetini daha iyi anladık. İyi geldi ve bizi evliliğe götürdü. Çocuklar bizi olumsuz etkilemedi. Evlilik aşkımızı öldürmedi.

    Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuğu çok istiyoruz #2

    "İnanmıyorum"

    Evlilikte çok sakinlik bana göre iyi değil. Ara sıra kavga olması lazım. Tutkudur bu. Tadı tuzudur. Stabil, aşırı dingin ilişkilere inanmıyorum. Arda da ben de kıskancız. Onun sinir olacağı fotoğrafı sosyal medyada paylaşmam.

    Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuğu çok istiyoruz #3

    "Arda dışarıdan sert görünüyor"

    Aslıhan, Arda için de “Beklemediğim anlarda romantik sürprizler yapar. Dışarıdan sert görünür ama çocuk gibidir. Trip atar. Küser. İnatlaşır. Fazlasıyla merhametli, iyi kalpli ve bonkördür.

    "3. çocuğu istiyoruz"

    Hamza Arda ve Asil Aslan ile evliliğimizi çok daha güzel bir noktaya taşıdık. Arda fedakâr bir babadır. Çocuklarımıza karşı sevgi dolu. Ailesi için her şeyi yapar. Üçüncü çocuğu çok istiyoruz." diye konuştu.

    Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuğu çok istiyoruz #4


    Polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü
    Yaşam

    Polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü

    2023 asgari ücret açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 20 Aralık asgari ücrette son durum!
    Gündem

    2023 asgari ücret açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 20 Aralık asgari ücrette son durum!

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Görüş Bildir