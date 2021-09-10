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    Aslıhan Doğan Turan'ın annesinin evine hırsız girdi

    Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın annesi Güler Doğan'ın evi soyuldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 09:26
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    Aslıhan Doğan Turan'ın annesinin evine hırsız girdi

    Galatasaray kaptanı Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Youtube kanalında yayınladığı videoda, annesi Güler Doğan'ın evine hırsız girdiğini ve bu nedenle moralinin bozuk olduğunu açıkladı.

    ANNEMİN MORALİ BOZUK"

    Aslıhan Doğan Turan, videoda “Arda maalesef bugün de bize katılamayacak yarın maçı var. Annemler de bu siteye taşındılar. Artık bana daha yakın. Maalesef annem ufak bir hırsızlık olayı yaşadı, aslında pek de ufak değil o yüzden kendisinin biraz morali bozuk” ifadelerini kullandı.

    Aslıhan Doğan Turan ın annesinin evine hırsız girdi #1

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