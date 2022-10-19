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    Aslıhan Doğan yasayı ihlal etti

    Arda Turan'ın sosyal medya fenomenliğine soyunan eşi Aslıhan Doğan'a kötü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:59
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    Aslıhan Doğan yasayı ihlal etti

    Sosyal medyayı gelir kapısına çevirip marka linki üzerine link paylaşan Aslıhan Doğan, kural ihlali yaptı.

    Sosyetik güzel, "Bir arkadaşım getirdi." diyerek alkollü bir içki şişesini paylaştı. Tekila markasının gizli reklamını yapan Aslıhan Doğan yasayı ihlal etti.

    Ceza alacak

    Aslıhan Doğan'ın, bu nedenle 50 ile 250 bin TL arasında değişen para cezası alması gündemde.

    Sosyetik güzelin sosyal medyadan hatrı sayılır bir servet kazandığı ortaya çıkmıştı.

    Aslıhan Doğan yasayı ihlal etti #1


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