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    Aslıhan Gürbüz: Görümceyim ben

    Aslıhan Gürbüz’ün erkek kardeşi Ayhan Gürbüz, Melike Yıldız ile evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 07:11
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 07:29
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    Aslıhan Gürbüz: Görümceyim ben

    Masumlar Apartmanı dizisine Ceylan rölüyle giriş yapan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz ile Melike Yıldız'ın düğün törenine katıldı.

    Düğünde maske ve mesafe kurallarına riayet eden ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı. Oyuncu, geline altın takarak mutluluklar diledi. Gürbüz'ün kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti.

    GÖRÜMCE ASLIHAN

    Ankara Balo Davet’te gerçekleşen düğünden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan oyuncu, erkek kardeşi ve eşiyle çektirdiği poza esprili bir de not düştü: “Görümceyim ben.”

    Aslıhan Gürbüz: Görümceyim ben #1Aslıhan Gürbüz: Görümceyim ben #2

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