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- Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu sevgili oldu
Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu sevgili oldu
Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz sürpriz aşklarıyla gündeme geldi. Çiçeği burnunda çift birlikte Karadeniz'e gitti.
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 12:03
- Güncelleme : 29.06.2022 - 12:38
Magazin dünyası yeni aşk ile sallandı.
Yahşi Cazibe dizisindeki Cazibe karakteriyle tanınan Aslıhan Gürbüz ile yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu birbirine gönüllerini kaptırdı.
Sevgili oldukları aktarılan çiçeği burnunda çift, birlikte tatile gitti.
Aşıklar Karadeniz'de
Mahkum dizisindeki performasnıyla beğeni toplayan Hacıoğlu ile başarılı oyuncu Gürbüz, hafta sonu Karadeniz seyahatleri sırasında birlikte görüldü.
Meslektaşları yoğun koşuşturmadan kaçmak için Ege sahillerini tercih ederken, yeni aşıklar Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti.
Doğa paylaşımı
İsmail Hacıoğlu, Gürbüz ile çıktığı tatilden akarsu ve orman görüntüleri paylaştı.