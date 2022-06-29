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    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu sevgili oldu

    Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz sürpriz aşklarıyla gündeme geldi. Çiçeği burnunda çift birlikte Karadeniz'e gitti.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 12:38
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    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu sevgili oldu

    Magazin dünyası yeni aşk ile sallandı.

    Yahşi Cazibe dizisindeki Cazibe karakteriyle tanınan Aslıhan Gürbüz ile yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu birbirine gönüllerini kaptırdı.

    Sevgili oldukları aktarılan çiçeği burnunda çift, birlikte tatile gitti.

    Aşıklar Karadeniz'de

    Mahkum dizisindeki performasnıyla beğeni toplayan Hacıoğlu ile başarılı oyuncu Gürbüz, hafta sonu Karadeniz seyahatleri sırasında birlikte görüldü.

    Meslektaşları yoğun koşuşturmadan kaçmak için Ege sahillerini tercih ederken, yeni aşıklar Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti.

    Doğa paylaşımı

    İsmail Hacıoğlu, Gürbüz ile çıktığı tatilden akarsu ve orman görüntüleri paylaştı.

    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu sevgili oldu #1

    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu sevgili oldu #2

    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu sevgili oldu #3

    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu sevgili oldu #4

    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu sevgili oldu #5


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