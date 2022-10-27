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    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan yeni fotoğraflar

    Yazdan kalma fotoğrafları paylaşan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’na yorum yağdı. Takipçileri mutlu çift için "Çok güzelsiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:47
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    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan yeni fotoğraflar

    Oyuncular Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, son paylaşımları ile sosyal medyayı salladı.

    Aşkları doludizgin devam eden çiftten, yeni fotoğraflar geldi.

    “Yol arkadaşım”

    Gürbüz ile denizde poz veren Hacıoğlu, paylaşımını “Al sevgilim” şarkısıyla paylaştı.

    Hacıoğlu'na kayıtsız kalmayan Gürbüz ise bu kareyi, kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden “Yol arkadaşım” diyerek yayınladı.

    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan yeni fotoğraflar #1

    Yorum yağdı

    Ardından bir paylaşım da kendi yapan Aslıhan Gürbüz, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'yla yazın çektiği selfieyi paylaştı.

    Ünlü çiftin aşk pozlarına binlerce beğeni ve “Maşallah”, “Çok güzelsiniz”, “Nazar değmesin” gibi yorumlar geldi.

    Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan yeni fotoğraflar #2


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