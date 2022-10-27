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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan yeni fotoğraflar

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan yeni fotoğraflar

Yazdan kalma fotoğrafları paylaşan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’na yorum yağdı. Takipçileri mutlu çift için "Çok güzelsiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.