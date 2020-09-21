Aslıhan Gürbüz: O ağaç yandı

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Balıkesir'de çıkan yangınla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Balıkesir Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi’nde, önceki gün orman yangını çıktı.

Aslıhan Gürbüz, o yangının ardından bölgedeki bir çam ağacıyla çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükledi.

Ünlü oyuncu, o karenin altına şu notu düştü:

"24 SAAT ÖNCE ÜSTÜNDEYDİM"

“24 saat önce, ihtişamına hayran kalıp üzerinde poz verdiğim bu ağaç dün gece yandı. Rant diyen var, elektrik telleri diyen var. Matematiğim ve komplo teorilerim yetersiz kalıyor.

"BENİM İÇİN ÇOK KUTSAL"

Ben daha başka bir yerindeyim bu felaketin. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayacak güzellikler bize bahşedildiği için önce şanslı sonra sorumlu hissediyorum kendimi. Bu sebeple sürekli çerden çöpten bahsediyorum, bu sebeple sürekli birçoklarının fark etmeden önünden geçtiği o güzellikleri gösterip dilim döndüğünce anlatıyorum.

Ben ülkem, doğayı çok seviyorum. Ve bu ülkenin her bir köşesinin tabiatı benim için çok kutsal.”

Oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermiş, yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle İstanbul'u terk etmişti.