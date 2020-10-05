Aslıhan Gürbüz, taciz mesajını ifşa etti

Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinden gelen taciz mesajını sayfasından yayınladı.

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, İstanbul’un karmaşasından kaçıp Ege’ye yerleşmişti. Hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Gürbüz, bu kez taciz mesajını ifşa etti.

"İFŞA EDİYORUM"

Taciz mesajıyla çılgına dönen oyuncu, ’Biz susmayacağız siz adam olacaksınız. Defalarca dedim ki sessiz kalmıyor, görmemezlikten gelmiyor ifşa ediyorum.. Hep birlikte sakinleştirelim mi? Elden ele yayalım, eşi dostu ailesi bir ehlileştirdim bu hıyarı bir zahmet azmanın maharet olmadığını öğrensin!! ‘’ yazdı.

"UTAN"

İfşa edildiğini gören takipçisi ise ‘Dikkat çekmek için yazdım’ diye cevap yazmasına daha da çok sinirlenen oyuncu ‘’Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil. Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz’’ sözleriyle hadsizliğini yüzüne vurdu.