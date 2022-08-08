Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'ndan aşk pozu

Sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile doğada baş başa vakit geçiren İsmail Hacıoğlu aşkın fotoğrafı geldi.

Aslıhan Gürbüz, meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz ay film setinde yüzüne fünye patlayan yakışıklı oyuncu, iyileşti ve sevgilisiyle tatile çıktı.

"Çok ağlaşıyoruz"

Karadeniz tatilinde olan sevgililerden ilk paylaşım geldi. Hacıoğlu, Gürbüz ile fotoğrafını "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" notuyla paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelen paylaşıma Nur Fettahoğlu da kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, arkadaşlarının fotoğrafına "Severim sizi" yorumunu yaptı. İkilinin takipçileri ise "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yaptı.