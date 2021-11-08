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    Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi evlendi

    Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğününde doyasıya oynadı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 23:34
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 01:05
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    Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi evlendi

    Televizyon kanallarında yayınlanan birçok dize rol alan oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz, Melike Yıldız ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğünle evlendi.

    ÇİFTETELLİ OYNADI

    Kardeşinin düğününde maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek katılan oyuncu Gürbüz, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı. Gürbüz, geline altın takarken, mutluluklar diledi.

    Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi evlendi VİDEO

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