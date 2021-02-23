Aslıhan Karalar: 6'ncı sınıfta makyaja başladım

6.sınıfta makyaj yapmaya başladığını anlatan Aslıhan Karalar, o dönemde yasak olmadığını söyledi.

Son olarak 'Kuruluş Osman'da rol alan Aslıhan Karalar, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Güzel oyuncu, makyaj yapmayı çocukluğundan beri sevdiğini söyledi.

"OKULA MAKYAJLI GİDERDİK"

Henüz 6. sınıfa giderken makyaj yapmaya başladığını söyleyen Aslıhan Karalar, ''6. sınıftayken okula makyaj yaparak giderdik. O zamanlar bir şey demiyordu kimse. Kız arkadaşlarımla çok seviyorduk makyaj yapmayı." diye konuştu.

"ANNEM ÖĞRETTİ"

Cilt temizliğine çok dikkat ettiğini söyleyen oyuncu, "Annem bu konuda çok hassastır. Cilt temizliği konusunu çocukluk yıllarımda bana hep aşıladı. Cildimin nemli olmasına çok önem veriyorum. Cildinizi sürekli nemli tutun. Cilt yapınıza göre krem kullanın. Cilt lekelerine karşı mutlaka dışarı çıkmadan önce güneş koruyucusu sürün." dedi.