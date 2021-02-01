Aslıhan Karalar'ın annesi

Oyuncu Aslıhan Karalar ve annesinin pozu çok konuşuldu.

'Kuruluş Osman' dizisinde canlandırdığı 'Burçin Hatun' karakteriyle şöhreti yakalayan Aslıhan Karalar, son olarak annesiyle pozunu "Mothers Daughter" notuyla yayınladı.

"İNANMAK ZOR"

Karalar'ın annesinin genç görüntüsü ve güzelliği gündem oldu. 21 yaşındaki oyuncunun annesiyle pozuna, hayranlarından "Annen olduğuna inanmak zor. Nuray Hanım, ancak senin ablan olabilir." yorumları yağdı.

Ünlü oyuncuya, bazı sosyal medya kullanıcılarının fotoğrafta photoshop olduğuna dair yorumlar yapması da dikkatlerden kaçmadı.