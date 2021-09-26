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    Aslışah Alkoçlar anne oldu

    İş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, oğlu Cem'i kucağına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 18:33
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    Aslışah Alkoçlar anne oldu

    Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in 28 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, şubat ayında sade bir tören ile dünyaevine girmişti.

    Demirağ'dan ilk bebeğini bekleyen Alkoçlar, oğluna kavuştu.

    "OĞLUMUZ CEM DEMİRAĞ, DOĞDU"

    Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Alkoçlar, "Oğlumuz Cem Demirağ, 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımız ve mutluluğumuzu bizimle birlikte paylaşan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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