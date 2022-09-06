Petrol
95.22
-0.54%
Euro
18.1579
0.36%
Dolar
18.2185
0.02%
Altın
1.006
0.49%
Borsa
3358
-4.04%
Bitcoin
362.852
0.40%
BTXN Coin
5.12
-1.15%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Aslışah Alkoçlar, ikinci bebeğine hamile

    Uzun süredir sessizliğini koruyan Aslışah Alkoçlar'dan güzel haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 08:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aslışah Alkoçlar, ikinci bebeğine hamile

    İş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, ekim ayında da oğlu Cem'i kucağına almıştı.

    Kutlamaya gidildi

    Alkoçlar'ın, 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin, bu haberi kutlamak için İtalya'nın Capri Adası'na tatile gittiği öğrenildi.

    Aslışah Alkoçlar, daha önce, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz." yanıtını vermişti.

    Aslışah Alkoçlar, ikinci bebeğine hamile #1

    Aslışah Alkoçlar, ikinci bebeğine hamile #2

    Aslışah Alkoçlar, ikinci bebeğine hamile #3

     

    Aslışah Alkoçlar, ikinci bebeğine hamile #4


    İlginizi Çekebilir

    Adriana Lima üçüncü kez anne oldu
    Magazin

    Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Toyota ve Nissan'a tayfun engeli
    Otomobil

    Toyota ve Nissan'a tayfun engeli

    Görüş Bildir