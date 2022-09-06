Aslışah Alkoçlar, ikinci bebeğine hamile

Uzun süredir sessizliğini koruyan Aslışah Alkoçlar'dan güzel haber geldi.

İş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, ekim ayında da oğlu Cem'i kucağına almıştı.

Kutlamaya gidildi

Alkoçlar'ın, 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin, bu haberi kutlamak için İtalya'nın Capri Adası'na tatile gittiği öğrenildi.

Aslışah Alkoçlar, daha önce, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz." yanıtını vermişti.