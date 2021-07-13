Euro
10.2383
-0.14%
Dolar
8.6242
-0.13%
Altın
502.4
0.19%
Borsa
1.357
0%
Bitcoin
286.958
-3.57%
EXEN Coin
27.32
1.07%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Aslışah Alkoçlar: Türkiye'de doğum yapacağım

    Bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslışah Alkoçlar, doğumu Türkiye'de yapacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aslışah Alkoçlar: Türkiye'de doğum yapacağım

    Bir dönemin ünlü Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma başlayan Aslışah Alkoçlar, doğumla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

    "TÜRKİYE GİBİSİ YOK"

    Alkoçlar, "Doğumu Türkiye'de mi yapacaksınız?" sorusuna "Doğumu elbette burada yapacağım! Türkiye gibisi yok. Bu topraklara sahip çıkmalı, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz. Ayrıca Türkiye'deki gibi doktorlar, hastaneler, hemşireler, ebeler nerede var? Bizim sağlık sektörümüzdeki servis hiçbir yerde yok!" yanıtını vererek yurt dışında doğum yapanlara göndermede bulundu.

    Aslışah Alkoçlar: Türkiye de doğum yapacağım #1

    Aslışah Alkoçlar: Türkiye de doğum yapacağım #2Aslışah Alkoçlar: Türkiye de doğum yapacağım #3Aslışah Alkoçlar: Türkiye de doğum yapacağım #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir