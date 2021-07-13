Aslışah Alkoçlar: Türkiye'de doğum yapacağım

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslışah Alkoçlar, doğumu Türkiye'de yapacağını söyledi.

Bir dönemin ünlü Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma başlayan Aslışah Alkoçlar, doğumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE GİBİSİ YOK"

Alkoçlar, "Doğumu Türkiye'de mi yapacaksınız?" sorusuna "Doğumu elbette burada yapacağım! Türkiye gibisi yok. Bu topraklara sahip çıkmalı, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz. Ayrıca Türkiye'deki gibi doktorlar, hastaneler, hemşireler, ebeler nerede var? Bizim sağlık sektörümüzdeki servis hiçbir yerde yok!" yanıtını vererek yurt dışında doğum yapanlara göndermede bulundu.