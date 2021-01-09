Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, nisan ayından beri aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ evlilik yolunda önemli bir adım daha attı.

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen çift, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Geceden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyetik güzel, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan'la da objektif karşısına geçti.

Çiftin, önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

Aslışah Alkoçlar, iki ay önce sevgilisi Kaan Demirağ'ın kardeşinin doğum günü yemeğine katılmış ve aileye girmişti.