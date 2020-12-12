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- Aslışah Alkoçlar’ın servet değerindeki tektaşı
Aslışah Alkoçlar’ın servet değerindeki tektaşı
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 15:52
- Güncelleme : 12.12.2020 - 16:12
Bir süredir iş adamı Kaan Demirağ ile aşk yaşayan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sevgilisi ile evlilik kararı aldı.
Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Alkoçlar, bu kez spor yaparken çekilen videosunu takipçileriyle paylaştı.
SERVET DEĞERİNDE
Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisinin hediye ettiği servet değerindeki tektaşı dikkat çekti.
Sosyetik güzele gönderisinin ardından yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Takipçileri en çok "Spor bahane, tektaş şahane” şeklinde yorumlarda bulundu.
HAKAN SABANCI İLE AYRILIK KARARI
Aslışah Alkoçlar, dört yıl önce birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile ilişkisini neden sonlandırdığına ilişkin açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.
Alkoçlar, "Baktık ki Hakan'la ilişkimiz ciddiye, evliliğe gidiyor. Yaşımız küçük olduğu için korktuk. Oturup, ayrılma kararı aldık." demişti.