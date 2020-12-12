Aslışah Alkoçlar’ın servet değerindeki tektaşı

İş adamı Kaan Demirağ ile evlilik kararı alan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, spor yaparken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Alkoçlar'ın tektaşı dikkatlerden kaçmadı.

Bir süredir iş adamı Kaan Demirağ ile aşk yaşayan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sevgilisi ile evlilik kararı aldı.

Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Alkoçlar, bu kez spor yaparken çekilen videosunu takipçileriyle paylaştı.

SERVET DEĞERİNDE

Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisinin hediye ettiği servet değerindeki tektaşı dikkat çekti.

Sosyetik güzele gönderisinin ardından yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Takipçileri en çok "Spor bahane, tektaş şahane” şeklinde yorumlarda bulundu.

HAKAN SABANCI İLE AYRILIK KARARI

Aslışah Alkoçlar, dört yıl önce birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile ilişkisini neden sonlandırdığına ilişkin açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Alkoçlar, "Baktık ki Hakan'la ilişkimiz ciddiye, evliliğe gidiyor. Yaşımız küçük olduğu için korktuk. Oturup, ayrılma kararı aldık." demişti.