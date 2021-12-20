Canlı yayına katılan Dinçer Güner'in yeni yıl için kurduğu küfürlü cümle, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Astrolog Dinçer Güner, TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Dinçer Güner stüdyoya enerjik bir şekilde giriş yaparken, sunucular Güner'e "Yeni yıla böyle mi gireceğiz?" sorusunu yöneltti.

O sırada canlı yayında olmadıklarını düşünen Güner ise herkesi şaşırtan bir cümle kurdu.

"S..İ TUTARAK GİRİYORUZ"

Güner, "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz" diye yanıt verdi.

Tepki karşısında stüdyoda kahkahalar yükselirken sunuculardan Gülşen Yüksel "Hoş geldin, canlı yayındayız..." diyerek laf arasında Güner'i uyardı.

Durumun farkına varan Güner kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Astrolog Dinçer Güner'den canlı yayın gafı ViDEO