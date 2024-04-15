Sunucu Evrim Akın evlenemiyor: "Nuray Sayarı bana evliliği yasakladı" Astrolog Nuray Sayarı'yı dinleyip hayatını öyle yaşayan ünlü sunucu Evrim Akın'ı takipçileri uyardı.

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Şimdilerde 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programında sunuculuk yapan Evrim Akın, yakın arkadaşı astrolog Nuray Sayarı ile birlikte AVM'de objektiflere yansıdı.

Evrim Akın, Nuray Sayarı'nın kendisine evliliği yasakladığını söyleyerek dikkat çekti.

"Benim haritamda evlilik yok"

Akın, "Nuray bana evliliği yasakladı. Benim haritamda evlilik yokmuş. Zaten ben de istemiyordum evlilik. Annemin sultanıyım, o da benim sultanım." dedi.

Sosyal medyada ise bu sözleri duyanların aklına astroloğun seçim analizi geldi.

"Tam tersini yapman lazım"

Sayarı, "Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybediyor, bu da İstanbul'un hayrına oluyor." demişti. Seçim tahmini tutmayan astroloğun sözlerini anımsayanlar, Akın'a "İyi düşün Evrim", "Evrim tam tersini yapman lazım" yorumlarında bulundu.