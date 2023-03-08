Ata Demirer, 4,5 ayda 22 kilo verdi Hem oyuncu hem de komedyen olan Ata Demirer, diyetisyen yardımı almadan 4,5 aylık sürede 22 kilo verdi. Ünlü isim, yaptığı diyeti ilk kez açıkladı.

Son olarak “Bursa Bülbülü” filmiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Ata Demirer, şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Bu zamana kadar fazlalıklarını hep tiye alan ve ekranlarda olduğu süre boyunca da rahatsızlık duymayan ünlü isim, bir anda değişmeye karar verdi.

4,5 ayda 22 kilo

Demirer’e, 4,5 ay yetti.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında nasıl kilo verdiğini anlatan Demirer, şunları söyledi:

"Meğer glütenle ilgili sorunum varmış"

"Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm, diyetisyenle de yapmadım. Meğer glütenle ilgili sorunum varmış.

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