Ata Demirer 50 kilo verdi

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için çalışmalar yapan Ata Demirer, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni haliyle görenleri şaşkına uğrattı. Yeni filmi için çalışmalara başlayan Demirer'in eski halinden eser kalmadı.

140 KİLOYDU

Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen ünlü komedyen, bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı. Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti.

YÜZDÜ

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.