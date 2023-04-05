Ata Demirer asansör pozlarını tiye aldı! 'Narsist kız pozumuzla güne başlıyoruz..' 2 milyon takipçili sosyal medya hesabından asansörde fotoğraf çektirme akımına bir kez daha uyan oyuncu Ata Demirer, yazdığı notla tepki çekti.

ensonhaber.com

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, son günlerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Fazla kilolarıyla hafızalara kazınan ve bu durumu tiye alan Demirer, son filmi olan “Bursa Bülbülü”nün ardından sağlıklı beslenmeye başladı.

Spora da başlayan oyuncu, 4,5 ayda 22 kilo verdiğini açıkladı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarını sıklaştıran Demirer, paylaşımıyla son yıllarda sıkça tercih edilen asansörde fotoğraf akımına uydu.

"Narsist kız pozu"

2 milyon takipçisi bulunan hesabında asansör aynasından çektiği bir fotoğrafı hikaye kısmından paylaşan komedyen, göndermede bulunarak şu notu düştü:

"Klasik asansördeki narsist kız pozumuzu veriyor, güne başlıyoruz. Buyurun."

Not bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekerken, oyuncunun verdiği kilolar bir kez daha dikkat çekti.

Bütün katları gezdim"

Demirer daha önce de benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

50 yaşındaki oyuncu, yine asansörde çektiği fotoğrafı paylaşarak, “Kızlar asansör kaçmadan bu pozu nasıl veriyorsunuz? Bütün katları gezdim.” ifadeleriyle takipçilerini kahkahaya boğmuştu.