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- Ata Demirer, emlak zengini olma yolunda
Ata Demirer, emlak zengini olma yolunda
İStanbul'daki tarihi yapılara göz diken Ata Demirer, bu binaları butik otel ve apart yapma yoluna gidiyor.
- Haber Merkezi
- 12.08.2022 - 08:10
Yaptığı filmlerle geniş hayran kitlesine sahip olan ünlü komedyen Ata Demirer, Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer almaya hazırlanıyor.
Bir süredir ortalarda görünmeyen Demirer'in son dönemde emlak yatırımları yaptığı ortaya çıktı.
Tarihi yapı alıyor
Cihangir'de oturan Ata Demirer'in, şu sıralar Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi.
Turist ağırlayacak
Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.