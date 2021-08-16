Ata Demirer kaza geçirdi

Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren oyuncu Ata Demirer, geçirdiği talihsiz kaza sonrası ameliyat oldu.

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yapan ünlü komedyen Ata Demirer, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Demirer, yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu.

FİLM ERTELENDİ

Ünlü komedyen, filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, "Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti, iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız 'BURSA BÜLBÜLÜ' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere." ifadelerini kullandı.