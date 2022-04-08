Petrol
99.93
-0.65%
Euro
16.02
-0.21%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
914.69
-0.03%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
646.678
0.36%
BTXN Coin
33.81
8.26%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Ata Demirer'den İlber Ortaylı taklidi

    Ünlü komedyen Ata Demirer, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı taklidiyle sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 07:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ata Demirer'den İlber Ortaylı taklidi

    Şu sıralar verdiği kilolarla konuşulan ünlü komedyen Ata Demirer, futbol yorumcusu Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk oldu.

    İlber Hoca'yı taklit etti

    Uzun bir aradan sonra yeni filmi Bursa Bülbülü'nün hazırlıklarına başlayan Demirer, İlber Ortaylı taklidi yaptı.

    Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı taklit eden Demirer, hem Demirkol'u hem de izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

    Ata Demirer den İlber Ortaylı taklidi #1

    Ata Demirer den İlber Ortaylı taklidi #2


    İlginizi Çekebilir

    CHP, Seçim Kanunu'ndaki hakim kararını AYM'ye götürüyor
    Gündem

    CHP, Seçim Kanunu'ndaki hakim kararını AYM'ye götürüyor

    Bolu'daki yurtta sokak hayvanlarını besleyene kınama verilecek
    3. Sayfa

    Bolu'daki yurtta sokak hayvanlarını besleyene kınama verilecek

    Yemen gıdada yardım bekliyor
    Ekonomi

    Yemen gıdada yardım bekliyor

    Görüş Bildir