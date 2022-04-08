Ata Demirer'den İlber Ortaylı taklidi

Ünlü komedyen Ata Demirer, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı taklidiyle sosyal medyayı salladı.

Şu sıralar verdiği kilolarla konuşulan ünlü komedyen Ata Demirer, futbol yorumcusu Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk oldu.

İlber Hoca'yı taklit etti

Uzun bir aradan sonra yeni filmi Bursa Bülbülü'nün hazırlıklarına başlayan Demirer, İlber Ortaylı taklidi yaptı.

Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı taklit eden Demirer, hem Demirkol'u hem de izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.