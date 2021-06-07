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    Ata Demirer'den müsilaj paylaşımı

    Ata Demirer, dalış yaparak su altındaki müsilajı fotoğrafladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 14:13
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    Ata Demirer'den müsilaj paylaşımı

    Yaz aylarını Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesinde geçiren oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Marmara Denizi'nde görülen müsilaj tehlikesine dikkat çekti.

    "SUYUN İÇİNDE İNSAN VAR"

    Demirer, hem deniz yüzeyinde hem de su altında çektiği müsilaj görüntülerini sosyal medya hesabından, 'Dünyanın en güzel denizlerinden biri Kuzey Ege Denizi'nde işte salya, müsilaj. Suyun içinde insan var buyurun' mesajıyla paylaştı.

    Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve görüntüler Ata Demirer gibi takipçilerini de üzdü, endişelendirdi.

    Ata Demirer den müsilaj paylaşımı #1

    Ata Demirer den müsilaj paylaşımı #2Ata Demirer den müsilaj paylaşımı #3

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