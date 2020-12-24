Atilla Saral, Londra'da mahsur kaldı

Atilla Saral, ailesini görmek için gittiği Londra’dan geri dönemedi.

Oyuncu Atilla Saral, pandeminin başladığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere’de bulunan eşi İnci Türkay’ın yanına gidememişti.

Çanakkale’deki evinde yalnız başına kalan Saral, bu kez Londra’da mahsur kaldı.

İNGİLTERE'DE KALDI

Bir süre önce ailesini görmek için İngiltere’ye giden oyuncu, uçuşlar yeniden kapatılınca Türkiye’ye geri dönemedi.

"HAYAT DEVA EDİYOR"

“Bu seferki kısıtlamaya Londra’da yakalandım. İşin iyi tarafı bu kez ailemleyim” diyen Saral, ülkedeki son durum hakkında bilgi de verdi: “Marketler yağmalanıyor, kargaşa var haberleri doğru değil. Burada yaşam aynı şekilde devam ediyor. Sadece misafirlik yasak. Biri sizi şikayet ederse polis gelip ceza yazıyor.”