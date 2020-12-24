Euro
9.3362
0.06%
Dolar
7.6461
0.07%
Altın
461.34
0.28%
Borsa
1.418
0%
Bitcoin
177.885
-1.23%
EXEN Coin
10.22
-8.75%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Atilla Saral, Londra'da mahsur kaldı

    Atilla Saral, ailesini görmek için gittiği Londra’dan geri dönemedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 08:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Atilla Saral, Londra'da mahsur kaldı

    Oyuncu Atilla Saral, pandeminin başladığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere’de bulunan eşi İnci Türkay’ın yanına gidememişti.

    Çanakkale’deki evinde yalnız başına kalan Saral, bu kez Londra’da mahsur kaldı.

    İNGİLTERE'DE KALDI

    Bir süre önce ailesini görmek için İngiltere’ye giden oyuncu, uçuşlar yeniden kapatılınca Türkiye’ye geri dönemedi.

    "HAYAT DEVA EDİYOR"

    “Bu seferki kısıtlamaya Londra’da yakalandım. İşin iyi tarafı bu kez ailemleyim” diyen Saral, ülkedeki son durum hakkında bilgi de verdi: “Marketler yağmalanıyor, kargaşa var haberleri doğru değil. Burada yaşam aynı şekilde devam ediyor. Sadece misafirlik yasak. Biri sizi şikayet ederse polis gelip ceza yazıyor.”

    Atilla Saral, Londra da mahsur kaldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir