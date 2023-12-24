Atilla Taş'ın polise saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı Atilla Taş'ın bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettiği ve polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Yaptığı açıklamalarla sık sık tepkileri üzerine çeken şarkıcı Atilla Taş, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir barda eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenirken aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle eşiyle birlikte dışarı çıkarıldı.

Atilla Taş'ın işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla Taş ve eşi gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'polise mukavemet, darp ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken görüntülerde eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği, ardından Taş çiftinin polise saldırdığı görüldü.

Çiftin polis merkezinde de taşkınlık çıkardığı anlar görüntülerde yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)