Yaptığı açıklamalarla sık sık tepkileri üzerine çeken şarkıcı Atilla Taş, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir barda eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenirken aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle eşiyle birlikte dışarı çıkarıldı.
Atilla Taş'ın işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla Taş ve eşi gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'polise mukavemet, darp ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntüler ortaya çıktı
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken görüntülerde eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği, ardından Taş çiftinin polise saldırdığı görüldü.
Çiftin polis merkezinde de taşkınlık çıkardığı anlar görüntülerde yer aldı.
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