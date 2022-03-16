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    Atiye: Annelik eğlenceli

    2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen Atiye, hamilelik dönemini Hindistan'da geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 07:06
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 07:15
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    Atiye: Annelik eğlenceli

    Uzun zamandır sektörden uzak olan ünlü şarkıcı Atiye, hızlı bir şekilde geri döndü. Sempatik şarkıcı Atiye, bir radyo programına konuk oldu.

    Neden bu kadar zaman ortalıkta görünmediğini açıklakayan Atiye, anneliği anlattı.

    "HİNDİSTAN'DAYDIM"

    Ferah Feza adında bir çocuk dünyaya getiren Atiye, "Kimse çocuğum olduğunu sormadı geç duyuldu. Hamileyken Hindistan'daydım çok ortalıkta görülmedim. İnsanlar kilo aldığımı düşündü. Annelik çok güzel gidiyor biraz gürültülü ama eğlenceli ve yorucu" dedi.

    Atiye: Annelik eğlenceli #1

    Atiye: Annelik eğlenceli #2


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