Atiye ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren şarkıcı Atiye, 2019 yılında ilk çocuğunu kulağına aldı. Şimdilerde ise ikinci bebeğini kucağına almayı beklediği öğrenildi.

ensonhaber.com Bir döneme damga vuran şarkıcı Atiye, son zamanlarda sık sık hayranlarıyla bir araya gelmeye başladı. Ünlü şarkıcı, bir süre ortadan kaybolmuş, gözlerden uzakta yaşadığı sıralarda ise dünyaevine girmişti. 2018 yılında sessiz sedasız evlenen Atiye, 1 yıl sonra kızı Ferah Feza'yı da kucağına aldı. Yeniden sahnelerde Almanya'da nikah masasına oturan Atiye, eşi ile kameralardan uzak durmayı tercih ediyor. Anne olma sevinci yaşayan ünlü popçu, kısa sürede yeniden sahnelere dönerek yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. İkinci bebek geliyor Sosyal medyayı da aktif kullanmaya başlayan 34 yaşındaki şarkıcıdan müjdeli haber geldi. Atiye, yaptığı bir röportajda ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.