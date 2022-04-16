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- Atiye'den eşiyle ilk paylaşım
Atiye'den eşiyle ilk paylaşım
- Haber Merkezi
- 16.04.2022 - 10:26
Müzik sektöründe adından söz ettirirken birden geri çekilen Atiye, ortadan kaybolduğu sıralarda dünya evine girmişti.
2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen Atiye, kızı Ferah Feza'yı da kucağına aldı.
Anne olma sevincini yaşayan ünlü popçu, üç yıllık aranın ardından ‘Ses Seda Yok’ adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.
Almanya'da nikah masasına oturan Atiye, eşi ile kameralardan uzak durmayı tercih etmişti.
Birlikte görüntülenemeyen çift, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin gönlünü aldı.
Atiye ve eşi
33 yaşındaki güzel şarkıcı, eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.
Instagram hesabından birlikte çekildikleri kareyi gönderi atan Atiye, "Nala&Simba" notunu düştü.
Atiye'nin paylaşımına "Beklenen an geldi", "Sonunda gördük", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar yapıldı.