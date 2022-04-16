Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.129
0.89%
BTXN Coin
31.21
1.69%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Atiye'den eşiyle ilk paylaşım

    Sessiz sedasız bir evlilik yapan ve anne olan şarkıcı Atiye, eşi Erol Sebeci ile ilk kez bir karesini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Atiye'den eşiyle ilk paylaşım

    Müzik sektöründe adından söz ettirirken birden geri çekilen Atiye, ortadan kaybolduğu sıralarda dünya evine girmişti.

    2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen Atiye, kızı Ferah Feza'yı da kucağına aldı.

    Anne olma sevincini yaşayan ünlü popçu, üç yıllık aranın ardından ‘Ses Seda Yok’ adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

    Almanya'da nikah masasına oturan Atiye, eşi ile kameralardan uzak durmayı tercih etmişti.

    Birlikte görüntülenemeyen çift, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin gönlünü aldı.

    Atiye ve eşi

    33 yaşındaki güzel şarkıcı, eşiyle ilk kez paylaşım yaptı.

    Instagram hesabından birlikte çekildikleri kareyi gönderi atan Atiye, "Nala&Simba" notunu düştü.

    Atiye'nin paylaşımına "Beklenen an geldi", "Sonunda gördük", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar yapıldı.

    Atiye den eşiyle ilk paylaşım #1

    Atiye den eşiyle ilk paylaşım #2


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Kraliçe'ye sürpriz ziyaret
    Dünya

    Kraliçe'ye sürpriz ziyaret

    Rusya: Kiev'e yönelik saldırıları artıracağız
    Gündem

    Rusya: Kiev'e yönelik saldırıları artıracağız

    Görüş Bildir