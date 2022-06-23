Attila Olgaç'tan Necati Şaşmaz itirafı

Kurtlar Vadisi'nde Kılıç'ı canlandıran Attila Olgaç, yıllar sonra bu konuda bomba bir itirafta bulundu.

Bir dönemin en çok izlenilen ve konuşulan dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakterine hayat veren Attila Olgaç, hem kendisi hem de diğer oyuncularla ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"İki misli para teklif ettiler"

O günlerde dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası kadrodan ayrılmak istediklerini ifade eden Olgaç, kendilerine iki misli ücret teklif edilince bu kararlarından vazgeçtiklerini belirtti.

Para ikna etti

Olgaç, yaptığı açıklamada "Hepimiz ayrılacaktık. Fakat geçim için yaşamak önemli. Kesenin ağzını açtılar, aldığımız paranın iki mislini verdiler. İki misli para alınca da yapılacak bir şey olmadı." ifadelerine yer verdi.

"Zafer 3 katını istedi"

Açıklamasının devamında dizide Mehmet Karahanlı karakterini canlandıran Zafer Ergin'in devam etmek için 3 misli ücret istediğini belirten Olgaç, "Zafer Ergin dedi ki, '3 mislini isterim'. Onun üzerine 'olmaz' dedi adam. Bunun üzerine kanal devreye girerek 'Sen iki ver. Üstünü ben vereceğim' dedi ama 10 bölüm sonra öldürüldü. Zafer öyle gitti. Yoksa o da gitmiyordu. Erken öldürüldü." şeklinde konuştu.