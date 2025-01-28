Haber Merkezi

Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla ünlenen 46 yaşındaki avukat ve milli sporcu olan Bilge Öztürk, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Öztürk, geçtiğimiz ağustos ayında kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede'yle yollarını ayırmıştı.

EVLİLİĞE KARŞI

3 yıllık ilişkisini sonlandıran çiftin evlenmesi beklenirken aşklarını bitirmesi herkesi şaşırtmıştı. Ayrılık sebebinin daha önceleri evlilik ve çocuğa karşı olduğunu söyleyen Bilge Öztürk'ün, Daren ile evlenmek istememesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyıp 'evlilik' hakkında yaptığı itiraflar gündem oldu:

"ÖZGÜRLÜĞÜ SEÇERİM"

"Bu zamana kadar hiç evlenmek istemedim, çocuk sahibi olmak istemedim hala aynı noktadayım.

Bu bir özgürlük hissi. Sörf de rüzgar da deniz de bunun devamı, seçme şansım olduğunda ben bu özgürlüğü seçerim."